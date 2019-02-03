Son Dakika Haberleri: Manisaspor Devamını Getiremedi

Manisaspor Devamını Getiremedi

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı.

Manisaspor Devamını Getiremedi, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı. Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle eksi 4 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Teknik direktör Kazım Akgün, "İlk yarıda 3-0 geriye düşünce bizim de gardımız düştü. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisaspor gelecek hafta deplasmanda Niğde Anadolu Futbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Manisaspor, Spor
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