Manisaspor Devamını Getiremedi
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor
, konuk ettiği Utaş Uşakspor
'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı. Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle eksi 4 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Teknik direktör Kazım Akgün, "İlk yarıda 3-0 geriye düşünce bizim de gardımız düştü. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Manisaspor gelecek hafta deplasmanda Niğde
Anadolu Futbol
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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