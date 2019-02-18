Son Dakika Haberleri: Manisaspor Direnemedi

Manisaspor Direnemedi

2 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinip her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Manisaspor, lider Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı maçta kahroldu.

Manisaspor Direnemedi, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinip her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Manisaspor, lider Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı maçta kahroldu.

Tamamen altyapıdan oluşan kadrosuyla maçın 70'inci dakikasına 2-0 önde giren siyah-beyazlılar son 16 dakikada yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Manisaspor'da 78'inci dakikada Atakan kırmızı kart görürken, 90'ıncı dakikada rakip takımdan İlyas'ın golü Ege ekibini üzüntüye boğdu. Büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanırken Sakarya'dan puan alamayan Manisaspor, eksi 4 puanda kalarak 17'nci sıradaki yerinden kıpırdayamadı. Teknik direktör Kazım Akgün genç futbolcularının lidere karşı büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, "Maalesef istediğimizi alamadık. Biz vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız" dedi.

Siyah-beyazlılar bu hafta sahasında Amed Sportif'le oynayacak. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti

Fenerbahçe Beko, Vesely'nin Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisaspor Direnemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]