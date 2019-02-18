Manisaspor Direnemedi

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Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi

İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti

Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü