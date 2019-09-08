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Manisaspor direniyor

50 dakika önce

Tarihinin en sıkıntılı yıllarını yaşayıp, borçları, puan silme cezaları ve transfer yasağıyla üst üste 2 sezon küme düşen Manisaspor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü biraz olsun güldürdü.

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Tarihinin en sıkıntılı yıllarını yaşayıp, borçları, puan silme cezaları ve transfer yasağıyla üst üste 2 sezon küme düşen Manisaspor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü biraz olsun güldürdü. Sezona yine altyapı oyuncuları ve daha önce kadroya katıp lig öncesi profesyonel yaptığı amatör futbolcularla başlayan Manisaspor, ilk hafta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor, dün de evinde Yeni Orduspor'dan birer puan almayı başardı. Yeni Ordu maçından golsüz beraberlikle ayrılan Manisa'da taraftarlar takımı alkışladı. Sezon öncesi eski yabancı futbolcularından Dimov'a olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, 2 beraberlik sonrası eksi 4 puanla son sırada yer alıyor. Manisaspor'da Yeni Orduspor maçının ardından futbolculardan Deniz'in 21'inci doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Orduspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
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