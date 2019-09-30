Manisaspor elektrik borcunu kapattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ağır borç yüküyle FIFA kıskacında ayakta kalmaya çalışan Manisaspor'da yönetim, Tarık Almış Tesisleri'nin toplam 197 bin TL tutarındaki elektrik borcunu kapattı. Daha önce tesislerinde borç nedeniyle elektrik, gaz ve suyu kesilen siyah-beyazlılarda elektrik faturası borcunun yapılandırma kapsamında 31 bin TL'lik son taksidini de ödeyen yönetim, rahat bir nefes aldı. Elektrik borçlarının kalmadığını açıklayan Manisaspor 2. Başkanı Altan Çakıcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hem kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz hem de mevcut borçları kapatmakla mücadele ediyoruz. Tek başımıza mücadele ettiğimiz bu süreçte Tarık Almış Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nin çoğu geçmiş dönemlerden kalma 197 bin TL'lik elektrik borcunu bugün itibari ile ödemiş bulunuyoruz" dedi. Sezon başında 6 puanı FIFA tarafından silinen Manisaspor, grupta 5 maç sonrası eksi 4 puanla son sırada yer alıyor.