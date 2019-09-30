Son Dakika Haberleri: Manisaspor elektrik borcunu kapattı
Son Dakika Spor Haber

Manisaspor elektrik borcunu kapattı

41 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ağır borç yüküyle FIFA kıskacında ayakta kalmaya çalışan Manisaspor'da yönetim, Tarık Almış Tesisleri'nin toplam 197 bin TL tutarındaki elektrik borcunu kapattı.

Manisaspor elektrik borcunu kapattı, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ağır borç yüküyle FIFA kıskacında ayakta kalmaya çalışan Manisaspor'da yönetim, Tarık Almış Tesisleri'nin toplam 197 bin TL tutarındaki elektrik borcunu kapattı. Daha önce tesislerinde borç nedeniyle elektrik, gaz ve suyu kesilen siyah-beyazlılarda elektrik faturası borcunun yapılandırma kapsamında 31 bin TL'lik son taksidini de ödeyen yönetim, rahat bir nefes aldı. Elektrik borçlarının kalmadığını açıklayan Manisaspor 2. Başkanı Altan Çakıcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hem kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz hem de mevcut borçları kapatmakla mücadele ediyoruz. Tek başımıza mücadele ettiğimiz bu süreçte Tarık Almış Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nin çoğu geçmiş dönemlerden kalma 197 bin TL'lik elektrik borcunu bugün itibari ile ödemiş bulunuyoruz" dedi. Sezon başında 6 puanı FIFA tarafından silinen Manisaspor, grupta 5 maç sonrası eksi 4 puanla son sırada yer alıyor.

Tarık Almış, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Harbiye'de 7 gün konser veren Tarkan, 9 milyon TL kazandı
Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Fıstık fiyatı altınla yarışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:11:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisaspor elektrik borcunu kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]