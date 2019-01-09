Son Dakika Haberleri: Manisaspor Fedakarlık Bekliyor

Manisaspor Fedakarlık Bekliyor

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme korkusu yaşayan Manisaspor, ara döneminde transfer yasağını kaldırabilmek için eski futbolcularından fedakarlık bekliyor.

Manisaspor Fedakarlık Bekliyor, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme korkusu yaşayan Manisaspor, ara döneminde transfer yasağını kaldırabilmek için eski futbolcularından fedakarlık bekliyor.

Kadrosunun tamamı altyapıdan gençlerden oluşan ve eksi 1 puanla düşme hattında bulunan siyah-beyazlılarda şimdiye kadar kulüpten alacakları kesinleşen eski futbolcularından Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu, Ferhat Çökmüş, Hakan Turan ve Gökdeniz Varol, muvafakatname verdi. Yönetimin ikna ettiği bu futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdikleri yazıyla alacakları baki kalmak kaydıyla Manisaspor'un ara transferde alacağı isimlere lisans çıkarabilmesi için onay verdiklerini bildirdi.

Yasağı acilen kaldırıp ara transferin biteceği 31 Ocak'a kadar kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin diğer alacaklı isimleri de ikna çabası sürüyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Hikmet Balioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Victor Moses İçin Chelsea'ye Kiralama Teklifinde Bulundu Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor

Denizlisporlu Recep Niyaz: Fenerbahçe'de Her Genç Oyuncunun Yaşadığı Hazin Sonu Ben de Yaşadım Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:14:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisaspor Fedakarlık Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]