Manisaspor galibiyete hasret - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor galibiyete hasret - Son Dakika Spor

Manisaspor galibiyete hasret

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta altyapı oyuncuları ve amatörden profesyonel yaptığı isimlerle zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, profesyonel liglerin ilk yarısında galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu.

Manisaspor galibiyete hasret, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta altyapı oyuncuları ve amatörden profesyonel yaptığı isimlerle zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, profesyonel liglerin ilk yarısında galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu. Puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 kez küme düşerek amatör kümenin eşiğine gelen; bir dönem tesislerinde elektrik, gaz ve suların kesik olduğu siyah-beyazlılar, ilk yarıda 17 maçta 3 beraberlik, 14 yenilgi aldı.

Yalnız gençlerine umut bağlamak zorunda kalan Manisaspor, Türkiye'de profesyonel liglerdeki 125 takım arasında 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor'la birlikte galibiyet alamayan iki ekipten birisi oldu. Sezon başında FIFA tarafından 6 puanı daha silinen Manisaspor, grubunda eksi 3 puanla son sırada yer alıyor. 2'nci Lig'de 15 puanı silinen Şanlıurfaspor da 17 maçta yalnız 1 beraberlikle puan alabildi. Ege'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Manisaspor'da o dönem Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi isimler de forma giymiş, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal gibi tecrübeli isimler de kulüpte teknik direktörlük yapmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den çarpıcı karar! FIFA kokartını aldılar
Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz" Mehmet Sepil, transfer harcama limiti sapma oranı için kulüp başkanlarıyla görüşecek Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi

Son Dakika Haberleri
21:26 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
21:22 Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika Spor
21:12 Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
21:10 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Son Dakika Spor
20:58 Son Dakika | Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması! - Son Dakika Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Son Dakika Spor
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisaspor galibiyete hasret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]