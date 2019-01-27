Son Dakika Haberleri: Manisaspor Gurbette 519 Gün Sonra Güldü

Manisaspor Gurbette 519 Gün Sonra Güldü

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamı altyapıdan kadrosuyla Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek pes etmeyeceğini gösteren düşme hattındaki Manisaspor, tam 519 gün sonra gurbette maç kazandı.

Manisaspor Gurbette 519 Gün Sonra Güldü, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamı altyapıdan kadrosuyla Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek pes etmeyeceğini gösteren düşme hattındaki Manisaspor, tam 519 gün sonra gurbette maç kazandı. Geçen sezon 1. Lig'de 26 Ağustos 2017 tarihinde Gaziantepspor'u dış sahada 4-1 yenen siyah-beyazlılar o tarihten sonra deplasmanda gülemedi. Bu sezon borçları yüzünden toplam 15 puanı silinen, galibiyetle silkelenip eksi 4 puana yükselen Manisaspor, anlaşma sağladığı 7 oyuncuya henüz lisans çıkaramamasına rağmen kazanmayı bildi. 

Devre arasında borçlu olunan 29 eski futbolcu ve kulüpten muvafakatname alarak transfer yasağını kaldırdığını açıklayan siyah-beyazlı yönetim, ay sonunda sona erecek ara transfer döneminin bitimine günler kala yenilerin lisanslarını çıkaramazken kadrodaki gençler camiaya az da olsa umut verdi. Ege temsilcisinde teknik direktör Kazım Akgün, Hacettepe galibiyeti sonrası, "Biz inanmaya devam ediyoruz. Manisaspor sen çok yaşa" mesajını paylaştı. Yönetim de kulübün sosyal medya hesaplarında, "Zor bir süreç yaşıyoruz. Sahipsiz kalıyoruz. Belki birileri için sıradan bir galibiyet ama bizim için galibiyetten de öte. Teşekkürler çocuklar. Sen çok yaşa Manisaspor" açıklamasını yaptı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

Gaziantepspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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