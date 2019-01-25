Manisaspor, Hacettepe Deplasmanında





TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme potasında kalan Manisaspor yarın deplasmanda Hacettepe ile kozlarını paylaşacak. Ankara Ostim Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Transfer yasağını kaldırıp kadrosuna 7 takviye yapan siyah-beyazlılar henüz yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Teknik direktör Kazım Akgün, Ankara deplasmanında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - Manisa

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