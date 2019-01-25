Son Dakika Haberleri: Manisaspor, Hacettepe Deplasmanında

Manisaspor, Hacettepe Deplasmanında

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme potasında kalan Manisaspor yarın deplasmanda Hacettepe ile kozlarını paylaşacak.

Manisaspor, Hacettepe Deplasmanında, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme potasında kalan Manisaspor yarın deplasmanda Hacettepe ile kozlarını paylaşacak. Ankara Ostim Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Transfer yasağını kaldırıp kadrosuna 7 takviye yapan siyah-beyazlılar henüz yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Teknik direktör Kazım Akgün, Ankara deplasmanında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş İçin Dikkat Çeken Sözler: Kaybetmezse Ben Siyaseti Bilmiyorum Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:08:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisaspor, Hacettepe Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]