Manisaspor Hazırlıklarına Kuvvet Testiyle Devam Etti

TFF 2. Lig Beyaz grupta ligin ikinci yarısına günde çift antrenman ile hazırlanan Manisaspor, bu sabah salonda yaptığı kuvvet çalışması ile hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz grupta ligin ikinci yarısına günde çift antrenman ile hazırlanan Manisaspor, bu sabah salonda yaptığı kuvvet çalışması ile hazırlıklarını sürdürdü.



Ligin ilk yarısında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 yenilgi ile aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanda 17. sırada tamamlayan Manisaspor ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans gösterebilmek için hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.



Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün yönetiminde salonda gerçekleştirilen sabah çalışmasında kuvvet depolayan siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacak. - MANİSA

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