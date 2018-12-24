Son Dakika Haberleri: Manisaspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Manisaspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

2 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin ilk yarısını eksi 1 puanla 17. sırada tamamlayan Manisaspor 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına bugün Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

Manisaspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin ilk yarısını eksi 1 puanla 17. sırada tamamlayan Manisaspor 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına bugün Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü günler geçiren Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına Yunusemre ilçesindeki Tarık Almış Spor Tesislerinde başladı. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün yönetiminde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenman bir buçuk saat sürdü. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısına yarından itibaren günde çift antrenman ile devam edecek.

Manisaspor ligin ilk yarısını 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle tamamladı. Aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanla ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Manisaspor, 17 karşılaşmada attığı 15 gole karşılık kalesinde 45 gol gördü. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

Yunusemre, Tarık Almış, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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