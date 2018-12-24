Manisaspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
2 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin ilk yarısını eksi 1 puanla 17. sırada tamamlayan Manisaspor 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına bugün Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.
TFF
2. Lig Beyaz Grupta ligin ilk yarısını eksi 1 puanla 17. sırada tamamlayan Manisaspor
2018-2019 sezonunun ikinci yarısına bugün Tarık Almış
Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü günler geçiren Manisaspor ikinci yarı hazırlıklarına Yunusemre
ilçesindeki Tarık Almış Spor Tesislerinde başladı. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün yönetiminde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenman bir buçuk saat sürdü. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısına yarından itibaren günde çift antrenman ile devam edecek.
Manisaspor ligin ilk yarısını 2 galibiyet 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle tamamladı. Aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanla ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Manisaspor, 17 karşılaşmada attığı 15 gole karşılık kalesinde 45 gol gördü. - MANİSA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: İHA
Lazio'nun, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye 15 Milyon Euro Teklif Edeceği İddia Edildi
Fenerbahçe, Antalyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
Barcelona, Luis Suarez'in Yerine Maxi Gomez'i Kadrosuna Katmak İstiyor
Inter, Belçikalı Oyuncu Radja Nainggolan'ı Satma Kararı Aldı