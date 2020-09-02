Manisaspor iyi başlamak istiyor

TFF 3. Lig'de geçen sezon amatör kümeye düşmekten Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmeyi 1 yıllığına kaldırmasıyla kurtulan Manisaspor, yeni sezona iyi başlamak istiyor. FIFA'dan aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağıyla 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyip ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlılarda Başkan Murat Yörük, fikstür çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yörük, ligde ilk hafta Diyarbakır FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

"İlkler herkes için özeldir, bizim için güzel başlangıç olsun" diyen Başkan Yörük, "Tek hedefimiz sezonun ilk maçında evimizde sezona iyi başlamak. Çok çalışıyoruz, çalışarak başarabileceğimizi biliyoruz, çalışarak kazanabileceğimizin bilincindeyiz. Genç bir kadroya sahibiz. Geçen sezon kötü bir tecrübe edindik. Hatalarımızdan ders çıkardık. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Zor bir lig olacak ve zor sezona hazır girmek için çalışıyoruz. Lig 30 hafta, her haftanın, her ayın önemli olduğu bir sezon yaşayacağız. Sezon aralıksız ve en önemlisi de adeta bir maraton uzunluğunda olacak" dedi.

"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Manisaspor Başkanı Murat Yörük, yıllardır eski futbolculara olan borçlar nedeniyle kulübün elini kolunu bağlayan transfer yasağının kalkmasının zor ama imkansız olmadığını dile getirdi. Yörük, "Yönetim kurulu olarak görüşmelere devam ediyoruz. Taraftarımızın dört gözle beklediği haberi vermek için çalışıyoruz. Eğer yasağı kaldıramazsak bile elimizdeki genç oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Bu sezonun artık kötü günlerin sonu, güneşli ve parlak günlerin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Şehrimizin sanayici, iş adamı ve siyasilerini takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Birlikten kuvvet doğacaktır" diye konuştu.