Son Dakika Haberleri: Manisaspor, Lider Sakaryaspor'a Karşı

Manisaspor, Lider Sakaryaspor'a Karşı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu Futbol deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'a misafir olacak.

Manisaspor, Lider Sakaryaspor'a Karşı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu Futbol deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'a misafir olacak. 

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Alim Kandemir'in yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak. Teknik direktör Kazım Akgün, Sakaryaspor'un gücünü bildiklerini ifade ederek, "Genç bir takımız. Lidere karşı elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Sakaryaspor, Spor
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