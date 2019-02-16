Manisaspor, Lider Sakaryaspor'a Karşı
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu Futbol deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'a misafir olacak.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde
Anadolu Futbol
deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor
yarın liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor
'a misafir olacak.
Yeni Sakarya Atatürk
Stadı'nda Alim Kandemir'in yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak. Teknik direktör Kazım Akgün, Sakaryaspor'un gücünü bildiklerini ifade ederek, "Genç
bir takımız. Lidere karşı elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
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