Son Dakika Haberleri: Manisaspor Mücadeleyi Bırakmayacak

Manisaspor Mücadeleyi Bırakmayacak

53 dakika önce

TFF 2. Lig'den aldığı puan silme cezalarıyla 3. Lig'e düşmesi kesinleşen, ağır borç yüküyle büyük sıkıntılar yaşayıp amatörün eşiğine gelen Manisaspor'da Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, tüm imkansızlıklara rağmen mücadele edeceklerini söyledi.

Manisaspor Mücadeleyi Bırakmayacak, System.String[]


TFF 2. Lig'den aldığı puan silme cezalarıyla 3. Lig'e düşmesi kesinleşen, ağır borç yüküyle büyük sıkıntılar yaşayıp amatörün eşiğine gelen Manisaspor'da Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, tüm imkansızlıklara rağmen mücadele edeceklerini söyledi. "Manisaspor, Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bu ülkenin bir değeridir" diyen Çakıcı, "Görmezden gelinsek de Manisaspor bu kadar basit yok edilemez. Tüm imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen oyuncularımızla birlikte mücadele edeceğiz. Kalan haftalarda Manisaspor'a yakışır şekilde maçlara çıkacağız. Altyapı oyuncularıyla maçlara çıkıyoruz. Ligden düşmüş olabiliriz ama bu kulübün adına yakışır şekilde sahada olacağız" dedi.

Kimsenin Manisaspor'a destek olmadığını vurgulayan Altan Çakıcı, "Geçmiş yönetimlerin bu duruma düşürdüğü takımı kurtarmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları anlatmaya gerek yok. Tüm Türkiye bunları biliyor. Gece gündüz demeden kulübü düze çıkarmak için planlar yapıyoruz. Kapı kapı gezip kulübe destek bulmaya çalışıyoruz. Ancak hiç destek yok. Manisaspor bu ülkenin köklü bir kulübüdür. Türk futboluna armağan ettiği oyuncularla bir değerdir. Saymakla bitmeyecek birçok oyuncu bu kulüpten çıktı. Futbolu bırakma aşamasına gelen oyuncular Manisaspor'da yeniden parladı. Bu kulüp, bu değer bu kadar basit yok edilemez. İzin vermeyeceğiz" diye konuştu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:03 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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