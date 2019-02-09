Son Dakika Haberleri: Manisaspor Niğde'de Terleyecek

Manisaspor Niğde'de Terleyecek

44 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek eksi 4 puanla 17. sırada kalan Manisaspor yarın Niğde Anadolu Futbol'a misafir olacak.

Manisaspor Niğde'de Terleyecek, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek eksi 4 puanla 17. sırada kalan Manisaspor yarın Niğde Anadolu Futbol'a misafir olacak.

Niğde 5 Şubat Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulanmazken teknik direktör Kazım Akgün zorlu deplasmanda en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini dile getirdi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Manisaspor, Niğde, Spor
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