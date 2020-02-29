Manisaspor profesyonel liglere veda etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor profesyonel liglere veda etti - Son Dakika Spor

Manisaspor profesyonel liglere veda etti

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Manisaspor profesyonel liglere veda etti, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Şile Yıldızspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Semih Ergün'ün (2) ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Müsabakada, taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, maç bitimi ile tribün önüne gelen futbolcular taraftarları alkışladı.

Kenti 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Şile, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 00:54:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisaspor profesyonel liglere veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]