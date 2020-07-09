Manisaspor sahaya çıkmadan düştü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor, Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran sezonu tescil kararıyla, kalan 6 maça çıkmadan lige mendil salladı. Bu sezon çıktığı 28 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 24 yenilgi alan, 6 puanı da eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinen siyah-beyazlılar puansız olarak ligi tamamladı. Ağır borç yükü ve transfer yasaklarıyla 1'inci Lig'den düşmeye başlayıp üst üste üçüncü kez küme düşen Manisaspor, 36 yıl sonra amatör kategoriye döndü. Ege temsilcisi bir dönem Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin gibi yıldızların bulunduğu kadrosuyla Süper Lig'de yer almıştı.