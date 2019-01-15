Manisaspor Sercan'ı İstiyor
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Manisaspor transfer yasağını kaldırırken, takviye çalışmalarına başladı.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Manisaspor
transfer yasağını kaldırırken, takviye çalışmalarına başladı. Borçlu olduğu tüm eski futbolcularından muvafakatname alan siyah-beyazlılar ilk olarak Muhammet Sercan
Türkeri'nin işini bitirmek için harekete geçti. Sercan'dan da transfer tahtasını kaldırabilmek için muvafakatname alan yönetimin son aşamaya geldiği öğrenildi.
Bu sezon hiçbir kulüpte forma giymeyen 29 yaşındaki defans oyuncusunun da eski takımı Manisaspor'a gelmeye çok sıcak baktığı kaydedildi. Eyüpspor
'da kariyerine başlayan Sercan, Boluspor
, Karşıyaka
, Alanyaspor
, Pendikspor
ve Amed Sportif'te oynadı. Manisaspor'a 2014-2015 sezonunda gelen oyuncu, 2017'ye kadar burada forma giydi. Sercan Ege
ekibinde 2015-2016'da 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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