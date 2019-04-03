Manisaspor 'Sıfır' Puana Ulaştı
41 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda 3. Lige düşmesi kesinleşen Manisaspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'un 23 Ocak'ta ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda 3. Lige düşmesi kesinleşen Manisaspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'un 23 Ocak'ta ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Manisaspor aldığı 3 puanla, sezon başında aldığı eksi 15 ceza puanını da sıfırlamış oldu. Manisaspor 29 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 mağlubiyetle ligin 17. sırasında bulunuyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: İHA
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