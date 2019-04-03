Son Dakika Haberleri: Manisaspor 'Sıfır' Puana Ulaştı

Manisaspor 'Sıfır' Puana Ulaştı

41 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda 3. Lige düşmesi kesinleşen Manisaspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'un 23 Ocak'ta ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

Manisaspor 'Sıfır' Puana Ulaştı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda 3. Lige düşmesi kesinleşen Manisaspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'un 23 Ocak'ta ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Manisaspor aldığı 3 puanla, sezon başında aldığı eksi 15 ceza puanını da sıfırlamış oldu. Manisaspor 29 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 mağlubiyetle ligin 17. sırasında bulunuyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantepspor, Manisaspor, Spor
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