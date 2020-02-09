Manisaspor-Silivrispor: 1-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor-Silivrispor: 1-4 - Son Dakika Spor

Manisaspor-Silivrispor: 1-4

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) - Yusuf (xx) (Dk. 79 Caner x), Muammer Umut (x), Muhammet Furkan (x), Cevdet Enes (xx), Bilal (x) (Dk. 46 Vahap x), Berk (xx), Orkun (x) (Dk.

Manisaspor-Silivrispor: 1-4, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)

MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) - Yusuf (xx) (Dk. 79 Caner x), Muammer Umut (x), Muhammet Furkan (x), Cevdet Enes (xx), Bilal (x) (Dk. 46 Vahap x), Berk (xx), Orkun (x) (Dk. 46 Barış x), Anıl (x), Emir Tahir (x), Ömer (xx)

SİLİVRİSPOR: Burak (xx) - Mehmet (xxx), Bülent (xxx), Oğuz (xxx), Evren Eren (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 78 Güney xx), Çağrı (xxx), Sercan (xx), Erçağ (xx) (Dt. 69 Eren xxx), Gökhan (xxx), Emrah (xxxx) (Dk. 90 Cankat)

GOLLER: Dk. 5 (P) ve Dk. 82 Emrah, Dk. 76 Gökhan, Dk. 90 Evren Eren (Silivrispor), Dk. 81 Anıl (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Muammer Umut (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sıradaki Manisaspor, evinde Silivrispor'a da diş geçiremedi: 1-4.

19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 5'inci ve 82'nci dakikalarda Emrah, 76'ncı dakikada Gökhan ile 90'ıncı dakikada Evren Eren attı. Manisaspor'un tek golü 81'inci dakikada Anıl'dan geldi. Sezon başında 6 puanı silinen, grupta 22 haftada 18'inci mağlubiyetini alan Manisaspor, bu skorla amatör kümeye düşmeye bir adım daha yaklaştı.


- Manisa
Mustafa Fehmi Kubilay, Muhammet Furkan, Muammer Umut, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: Televizyona çıkıp ağlıyorsun Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:06:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisaspor-Silivrispor: 1-4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]