Manisaspor son kozlarını oynuyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında son sırada yer alıp her geçen hafta amatör kümeye bir adım daha yaklaşan Manisaspor, yarın evinde Artvin Hopaspor önünde moral arayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 12.00'de çalacak. Ligde bu sezon 21 haftada tek galibiyet alabilen Manisaspor, bitime 9 maç kala 11 puanla kurtuluş barajının 11 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip geçen hafta görevden ayrılan Teknik Direktör Bülent Ataman'ın yerine henüz teknik adam belirlemedi.

Grupta 22 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kızılcabölükspor ise saat 14.00'te Belediye Derincespor deplasmanına çıkacak. Ligde 2'nci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 4 puan gerisine üçüncü sıraya düşen Nazilli Belediyespor, aynı saatte Tokatspor deplasmanında telafi sınavı verecek. 3'üncü Grup'ta ise en yakın rakibinin 8 puan önünde şampiyonluğa koşan lider Somaspor, saat 13.00'teki Çarşambaspor deplasmanında zirvede farkı açmaya çalışacak.