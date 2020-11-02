Manisaspor startta kaldı
02.11.2020 13:26
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon transfer yasağını yıllar sonra kaldıran Manisaspor, yaptığı takviyelere rağmen son sıradan kurtulamadı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon transfer yasağını yıllar sonra kaldıran Manisaspor, yaptığı takviyelere rağmen son sıradan kurtulamadı. Grupta ilk 2 maçı kaybettikten sonra yalnız yeni transferlerine lisans alarak çıktığı karşılaşmada evinde Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Tarzan, ardından oynadığı 4 maçta puan yüzü görmedi. Manisaspor, 7 hafta sonunda 1 puanla düşme hattında yer alıyor. Siyah-beyazlıları dün 1-0 kaybedilen Hopaspor deplasmanında sahaya, yolların ayrıldığı teknik direktör Ahmet Seçgin'in yerine Murat Özkan çıkardı.
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