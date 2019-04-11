Manisaspor Taraftarları Kupaların Haczedilerek Satılmasına Tepkili

TFF 2'nci Lig'den haftalar önce 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen tarihinin en zor günlerindeki Manisaspor'un kulüpten alacaklı bir kasap tarafından haczedilen kupaları geçen hafta açık arttırmada 10 dakika içerisinde 59 bin 450 TL'ye satılırken taraftarlar olaya tepki gösterdi.





TFF 2'nci Lig'den haftalar önce 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen tarihinin en zor günlerindeki Manisaspor'un kulüpten alacaklı bir kasap tarafından haczedilen kupaları geçen hafta açık arttırmada 10 dakika içerisinde 59 bin 450 TL'ye satılırken taraftarlar olaya tepki gösterdi.



Aralarında kulübün Süper Lig'e çıktığı 2005 ve 2009 yıllarında aldığı kupalar da dahil 22 tarihi kupanın borcu olunan kasap tarafından satın alınmasına tepkili olan taraftarlar, "Kupaların satılması içimizi açıttı. Bir kupa bir takımın mazisi, geçmişi, şerefidir" yorumu yaptı. Manisaspor taraftarı Murat Yaşar Güler, "Takımın küme düşmesi bizi üzdü. Ama kupaların satılması bize daha fazla acı verdi" dedi.



Güler, "Bir kupa bir takımın şerefidir. Kulübün şerefinin para karşılığında satılması çok kötü bir şey. Buna söyleyecek hiçbir şey yok. Bu duruma getirenler Manisa halkı ve hepimiziz. Manisaspor'u daha üst seviyelere çıkarmamız lazım" diye konuştu. Taraftarlardan Yücel Taşçı, 5 yıldır maçlara gitmediğini belirterek, "Kulübün kötü yönetimlerden dolayı bu hale geldiğini düşünüyorum. Türkiye'ye mal olmuş bir kulübüz. Manisaspor'un yedek oyuncuları halen Türkiye'nin sayılı kulüplerinde futbol hayatına devam ediyor. Manisa'nın önde gelenleri, iş adamları, büyüklerinin bu işe bir el koyması lazım" dedi. Furkan Kişi, "Manisaspor'un ligden düşmesi tabii ki hepimizi üzdü. Manisaspor'un kupası, geçmişinin satılması hepimizi daha fazla üzdü" derken Türker Saltık, bu yıl 2 acıyı birlikte yaşadıklarını belirtti.



21 EYLÜL'DE HACZEDİLDİ



Manisaspor'da kulübün geçtiğimiz yıllarda et ürünleri aldığı kasaba olan 161 bin TL'lik borç yüzünden 21 Eylül 2018'de haczedilip yediemin deposuna kaldırılan 22 tarihi kupa, 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Haczedilen tarihi şampiyonluk kupaları, 20 Mart'taki ilk açık artırmada elde kalırken, 22 kupa Şehzadeler ilçesindeki yediemin deposunda ikinci kez ihaleye çıktı. 114 bin 250 TL değerindeki kupalar, 58 bin TL'den satışa sunuldu. Saat 14.00'te satışa sunulan kupalar, 10 dakika içerisinde 59 bin TL'ye alacakları sebebiyle kupaları haczeden et galerisinin sahibi Ahmet Kibar'a satıldı. Transfer yasağıyla elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor'da borçlar yüzünden tesisler ve stadın elektrikleri ile doğalazı kesik durumda.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Satılan kupaların görüntüsü



Murat Yaşar Güler, Yücel Taşçı ve Türker Saltık'ın açıklamaları - Manisa

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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