Son Dakika Haberleri: Manisaspor Tekliflere Açık

Manisaspor Tekliflere Açık

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine haftalar kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen bir dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo camiayı umutsuzluğa iterken, siyah-beyazlı yönetim ise ümitlerini gençlere bağladı.

Manisaspor Tekliflere Açık, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine haftalar kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen bir dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo camiayı umutsuzluğa iterken, siyah-beyazlı yönetim ise ümitlerini gençlere bağladı. Transfer yasağıyla yalnız altyapı oyuncularıyla maça çıkan, borçları yüzünden tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilince antrenman yapmakta bile güçlük yaşayan siyah-beyazlılarda yönetim, kadrodaki gençlere transfer teklifi gelmesi halinde değerlendirecek. Devre arasında kaleci Zafer Görgen'i Çaykur Rizespor'a veren siyah-beyazlılarda bazı isimlerin üst liglerdeki takımlar tarafından izlendiği öğrenildi. Yönetim, sezon sonunda satacağı oyuncularla kulübü ayakta tutmayı planlıyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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