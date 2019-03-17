Son Dakika Haberleri: Manisaspor, Tff 3. Lig'e Düştü

Manisaspor, Tff 3. Lig'e Düştü

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, TFF. 3. Lig'e düştü.

Manisaspor, Tff 3. Lig'e Düştü, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, TFF. 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:19 Kaynak: AA

Ankara Demirspor, Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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