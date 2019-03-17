TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor
, TFF. 3. Lig'e düştü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde evinde Ankara Demirspor
'a 2-1 yenilen Manisaspor'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor
'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.