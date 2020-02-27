Manisaspor'u yıkan ölüm - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor'u yıkan ölüm - Son Dakika Spor

Manisaspor'u yıkan ölüm

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde bitime 8 maç kala amatör kümeye düşmesi kesinleşecek son sıradaki Manisaspor, genç taraftarı Orhan Güvercin'in vefat haberiyle sarsıldı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde bitime 8 maç kala amatör kümeye düşmesi kesinleşecek son sıradaki Manisaspor, genç taraftarı Orhan Güvercin'in vefat haberiyle sarsıldı. 17 yaşındaki Orhan Güvercin, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Manisaspor'un o dönemki futbolcuları ve yönetimi, Orhan Güvercin'i hasta yatağında 2 yıl önce ziyaret ederek moral vermeye çalışmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Şile, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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