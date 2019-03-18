Son Dakika Haberleri: Manisaspor Uçurumun Kıyısında

Manisaspor Uçurumun Kıyısında

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen, bir dönemin Süper Lig temsilcisi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo taraftarını iyice korkutuyor.

Manisaspor Uçurumun Kıyısında, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen, bir dönemin Süper Lig temsilcisi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo taraftarını iyice korkutuyor. Transfer yasağıyla yalnız altyapıdan gençleri kalan, borçları yüzünden tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilince antrenman yapmakta bile güçlük yaşayan, 161 bin TL alacaklı olunan bir kasap tarafından Süper Lig'e çıktığı yıllarda aldıkları dahil 25 kupası haczedilerek icradan satışa çıkarılan kulübün önünde seneye 3. Lig'e katılamama tehlikesi de bulunuyor. 

Borç yüküyle yok olmanın eşiğine kadar gelen, çığlığını kimseye duyuramayan Manisaspor'un geçen sezon 12, bu sezon ise 15 puanı silindi. FIFA'nın bu sezon başında eski futbolcularından Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu ve 2010 yılındaki Aziza Makukula transferinde Portekiz kulübü Benfica'ya ödemediği 2 milyon Euro bonservis bedeli için 6'şar puan ceza verdiği Manisaspor'u amatöre düşürme ihtimali var. Ceza aldığı Makukula, Iwanski, Portekiz Futbol Federasyonu ve Benfica'ya olan borçlarını kapatması imkansız görülen Manisa, FIFA tarafından her dosya için alt lige düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:34 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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