Manisaspor'un geleceği emin ellerde

Ege Gold Cup U-17 Turnuvasına U-15 takımıyla katılan Manisaspor'un gençleri şampiyonluğu final maçında penaltılarla kaçırdı. Normal süresi 1-1 biten final maçında Aydın Yıldızspor'a penaltı atışları sonucu 5-4 kaybeden Manisaspor U-15 takımı büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Bir zamanlar Süper Lig'de Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça bahsettiren ve yaşadığı mali kriz sonucu bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun efsane takımlarından Manisaspor'un altyapısı gelecek için umutlandırıyor. Manisaspor U-15 takımı tek maç lig usulüne göre oynanan ve U-17 takımlarının yer aldığı Ege Gold Cup Turnuvasında finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar'da oynanan finalde Aydın Yıldızspor takımı ile karşılaşan Manisaspor U-15 takımı normal süresi 1-1 berabere biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybederek ikinci oldu. Gençlerin başarısı Manisaspor'un geleceği için de umut verdi. - MANİSA