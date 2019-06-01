Manisaspor'un genci devleri peşine taktı

Maddi sıkıntılar yüzünden tarihinin en zor dönemlerini geçiren ve TFF 3'üncü Lig'e kadar düşen Manisaspor'da 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ın Süper Lig ekiplerinin takibinde olduğu öğrenildi.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlıların profesyonel sözleşme imzaladığı Mehmet Can'ın Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği ifade edildi. Manisaspor'un U15, U16, U17 ve U19 takımlarında da başarıyla forma giyen genç futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yaparken, geçen sezon 2'nci Lig'de 12 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in önümüzdeki günlerde Manisaspor'la masaya oturacağı öğrenildi.

- Manisa