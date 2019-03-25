Manisaspor'un Gençlerine Rakip Morali
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından kurulu kalan kadrosu, 5-1 kaybedilen son İnegölspor deplasmanında rakip taraftarın desteğiyle moral buldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından kurulu kalan kadrosu, 5-1 kaybedilen son İnegölspor deplasmanında rakip taraftarın desteğiyle moral buldu. Tesislerinin elektrik, gaz ve suyu borçlar yüzünden kesilen siyah-beyazlılarda çok zor şartlarda kulübü temsil etmeye çalışan gençler, rakip taraftardan alkış aldı. İnegölspor taraftarı, maç sonunda siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak alkışlayıp moral verdi. İki takım oyuncuları İnegölspor taraftarı önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Son 9 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Manisaspor, ligden çekilen Gaziantepspor'la 3 Nisan'da oynaması gereken maçı bay geçerek hükmen galip gelecek. Eksi 3 puandaki Tarzan bu maçla bu sezon ilk kez eksi puanlardan kurtulacak. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
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