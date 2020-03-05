Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı - Son Dakika Spor

Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı

6 saat önce

TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen Manisaspor'un eski futbolcusu Ariza Makakula'ya borcunun kalmadığı bildirildi.

Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı, System.String[]

TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen Manisaspor'un eski futbolcusu Ariza Makakula'ya borcunun kalmadığı bildirildi.


Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle Süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor'da, yeni bir bir gelişme yaşandı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında siyah-beyazlı takımda forma giyen ve daha sonra takımdan ayrılan Ariza Makukula, kulüpten alacakları için uzun yıllar Manisaspor'u puan silme ve transfer yasaklarıyla karşı karşıya bırakmıştı. Bu yıl TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşen; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin de forma giydiği Manisaspor'a Ariza Makakula dosyasından sevindiren bir haber geldi. Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, kulübüm resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski futbolcularının alacağının kalmadığına söyledi. Yörük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Yaptığımız araştırmalar sonucunda eski oyuncumuz Arıza Makakula'nın Manisaspor'dan alacağı kalmamıştır. O süreçte destek olan herkese Manisaspor sevdalısı ve başkanı olarak teşekkür ederim. Bizde yönetim olarak alacakları oyuncular ile görüşmeler yapıp, bizden önceki yönetimler gibi gerekeni yapacağız." - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem
Danimarkalı eski futbolcu Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisaspor'un Makakula'ya borcu kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]