Son Dakika Haberleri: Manisaspor'un Tesellisi Mehmet Can Oldu

Manisaspor'un Tesellisi Mehmet Can Oldu

7 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan eksi 4 puana sahip düşme hattındaki Manisaspor'un tek tesellisi genç Mehmet Can Kocabaş oldu.

Manisaspor'un Tesellisi Mehmet Can Oldu, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan eksi 4 puana sahip düşme hattındaki Manisaspor'un tek tesellisi genç Mehmet Can Kocabaş oldu. Transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılarda 11 Şubat Pazartesi günü lisansı çıkarılan 20 yaşındaki futbolcu Mehmet Can ilk kez görev yaptığı Sakaryaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

Sahada 71 dakika kalan orta saha oyuncusu gösterdiği performansla alkış aldı. Profesyonel olduktan 6 gün sonra forma giyen Mehmet Can'ı maç bitiminde teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Manisaspor, Mehmet Can, Spor
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