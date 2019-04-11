Son Dakika Haberleri: Manisaspor'un Toplam Borcu Belli Oldu

Manisaspor'un Toplam Borcu Belli Oldu

32 dakika önce

Manisaspor Kulübü Başkanı Bülent Baygeldi, siyah-beyazlı kulübün net borcunun 47 milyon 544 bin 47,46 TL olduğunu açıkladı.

Manisaspor'un Toplam Borcu Belli Oldu, System.String[]
Manisaspor Kulübü Başkanı Bülent Baygeldi, siyah-beyazlı kulübün net borcunun 47 milyon 544 bin 47,46 TL olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig'in dibine demir atarak, ligden düşmesi kesinleşen ve bir kasaba olan borçları sebebiyle kupaları haczedilerek tarihinin en zor günlerini yaşayan Manisaspor'un Başkanı Bülent Baygeldi, İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün borçlarına ilişkin konuşan Baygeldi, kentte konuşulanın aksine 50 milyon liranın üzerinde aldıkları kulübün borcunu, hiçbir gelir olmadan düşürdüklerini belirtti. Baygeldi, gelen paralarla borçları ödemeye çalıştıklarını ifade ederek, "Manisaspor'un borcu konuşulduğu üzere 100 milyon liraya yakın değildir. Kulübü 8 ay önce aldığımızda 50 milyon liranın üzerinde borcu vardı. Kulübün şuanda Spor Toto ve federasyona olmak üzere 47 milyon 544 bin 47,46 TL borcu vardır. Bu borcun içerisinde Manisaspor'da görev yapmış personel ve teknik personel ile alacaklı futbolcular dahildir. Kulübün bu rakamlar dışında kesinlikle ve kesinlikle bir kuruş borcu yoktur. Gelen paralarla borçlarımızı ödemeye çalıştık, keşke bütçemiz olsa da tüm borçlarımızı ödesek fakat gelirimiz hiç yok. Borcu yüklenecek olan kim olursa olsun kulübün anahtarını hemen veririm, yeter ki Manisaspor yok olmasın. Biz bu kulüp bizde kalsın demiyoruz. Kim kurtarırım derse, borçlarını ödemek şartıyla hemen kendilerine kulübü teslim ederiz" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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