Manisaspor'un umudu kalmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun tüm liglerde 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasıyla TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'un lige tutunma umudu kalmadı.

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin geçen haftaki toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'den talep ettiği gibi alt liglerde bu sezonluk küme düşmenin kaldırılmasını umutla bekleyen Manisaspor, çıkan kararla ümitlerini yitirdi. Ligde bu sezon 28 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 24 yenilgi alan siyah beyazlı ekip, 6 maç daha oynayıp 36 yıldır aralıksız yer aldığı profesyonel lige veda edecek.