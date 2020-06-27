Manisaspor yıkıldı
Futbolda üst üste üçüncü kez küme düşerek aylar önce TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan amatör kümeye gerilemesi kesinleşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)koronavirüs salgınıyla duran sezonu kaldığı yerden devam ettirme kararı almasıyla tekrar yıkıldı.
Futbolda üst üste üçüncü kez küme düşerek aylar önce TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan amatör kümeye gerilemesi kesinleşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)koronavirüs salgınıyla duran sezonu kaldığı yerden devam ettirme kararı almasıyla tekrar yıkıldı. Ligler salgın yüzünden 19 Mart'ta durduktan sonra bir umut bu sezona özel olarak küme düşmenin kaldırılıp ligin sonlandırılmasını bekleyen Manisa ekibi, ardından geçen aylarda devam kararı alınca hayal kırıklığı yaşadı.
TFF'nin alt liglerin başlangıç tarihini mayıs ayı içinde geçici olarak 18 Temmuz'a ertelemesiyle az da olsa tekrar umutlanan siyah-beyazlıların tüm umutları perşembe akşamı çıkan son kararla bitti. Transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla yarışta çoktan havlu atan Manisaspor, yaz sıcağında temmuz ve ağustos aylarında zorunlu prestij mücadelesi verip ardından amatöre dönecek. 55 yıllık kulüp Ege'yi 2004-2012 arasında Süper Lig'de temsil etmişti.
- Manisa
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:20 Kaynak: DHA
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