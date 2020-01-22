Son Dakika › Spor › Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor
Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hızla amatör kümeye doğru yaklaşan, eksi 3 puanla sonuncu durumdaki Manisaspor'da, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim görev dağılımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hızla amatör kümeye doğru yaklaşan, eksi 3 puanla sonuncu durumdaki Manisaspor'da, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Görevi Bülent Baygeldi'den devralan Başkan Murat Yörük'ün yönetiminde Çağlayan Uzunlar, 2'nci başkan ve ve başkan vekili olarak çalışacak. Burak Işıklar genel sekreter, Serkan Özşen asbaşkan ve basın sözcüsü olacak. Futbol şubesi ise Taner Kestaneci'ye bağlandı. Hukuk işlerinden Haşin Çelik sorumlu olacak.
Son Dakika Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması! Radamel Falcao, İspanya'da manşetleri süslüyor Sivasspor'un yıldızı, "Sabaha kadar burdayık" diyen fenomenle görüntülü konuştu Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu