Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor

Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hızla amatör kümeye doğru yaklaşan, eksi 3 puanla sonuncu durumdaki Manisaspor'da, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim görev dağılımını yaptı.

Manisaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hızla amatör kümeye doğru yaklaşan, eksi 3 puanla sonuncu durumdaki Manisaspor'da, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Görevi Bülent Baygeldi'den devralan Başkan Murat Yörük'ün yönetiminde Çağlayan Uzunlar, 2'nci başkan ve ve başkan vekili olarak çalışacak. Burak Işıklar genel sekreter, Serkan Özşen asbaşkan ve basın sözcüsü olacak. Futbol şubesi ise Taner Kestaneci'ye bağlandı. Hukuk işlerinden Haşin Çelik sorumlu olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
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