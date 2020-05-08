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Manisasporlu kaleci Kubilay'a talip çok
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kalecisi Kubilay Zihni'ye Süper Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kalecisi Kubilay Zihni'ye Süper Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 20 maçta forma giyen 20 yaşındaki eldiven için Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un takipte olduğu vurgulandı. Birçok ekibin radarına giren Kubilay'ın sezon biter bitmez soluğu Süper Lig'de alması bekleniyor. Takımının ençok forma giyen oyuncularının başında gelen Kubilay yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen ara hepimizi üzdü. Ancak şimdi yeniden futbola konsantre olmak zorundayız. Genç bir oyuncuyum ve kulübümle bir yıl daha mukavelem var. Transferle ilgili konuşmak için şimdilik erken. Şu anda tek düşüncem ligi istikrarlı bir futbolla tamamlamak, kendime güveniyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:22 Kaynak: DHA
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