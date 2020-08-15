Manken Alexandra Ceylan, yavru köpeği kurtarırken ayağını kırdı - Son Dakika

Manken Alexandra Ceylan, yavru köpeği otomobilin altından kurtarırken ayağını kırdı.

EC BOXING'in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan, yavru köpeği otomobilin altından kurtarmaya çalışırken yaralandı. Alexandra Ceylan, "Oturduğumuz semt olan Levent'te çarşıya çıkmıştık. Bir otomobilin hızla geldiğini gördüm, küçük bir yavru sokak köpeği de yola inmeye başladı. Araç şoförünün köpeği fark etmediğini gördüm ve köpeği alarak kenara çekileyim derken yere yığıldım. Ardından Levent'te bulunan hastanede ameliyata alındım. Türkiye ile bir kez daha gurur duydum. Bu ameliyatı Almanya'da bile bu kadar güzel yapamazlardı belki de. Ayrıca yavru köpeği de kurtararak bir bakıcıya teslim ettik. En çok üzüldüğüm şey ise gelecek hafta Amerika'da ringe çıkacak olan boksörümüz Sebastian Formella'nın maçına gidemeyecek olmam. Ancak eşim şu an için orada ve maç gecesi de boksörümüzü destekleyecek" şeklinde konuştu.

(İHA)