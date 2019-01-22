Manken Eşinden Ayrıldı Dünya Devine Gitti

İTALYA'NIN Sassuolo takımından İspanyolların dünya devine 6 aylığına kiralık giden 31 yaşındaki Kevin Boateng'in satış opsiyonunu da Barcelona aldı.

İTALYA'NIN Sassuolo takımından İspanyolların dünya devine 6 aylığına kiralık giden 31 yaşındaki Kevin Boateng'in satış opsiyonunu da Barcelona aldı.



İspanyol ekibi, sezon sonunda futbolcuyu takımda tutmak isterse Boateng'in Seri A takımı Sassuolo kulübüne 8 milyon euro ödeyecek. Transferin arkasında ise ayrılık çıktı. Ünlü futbolcunun İtalyan manken eşi ile ayrıldığı için İtalya'da kalmak istemediği ileri sürüldü. İtalyan gazeteleri Boateng ile dört yaşındaki oğlunun annesi Melissa Satta'nın bir süreden beri yaşadıkları sorunu aşamadıklarını ve ayrılık kararı aldıklarını yazdı. Boateng'in de bu yüzden İtalya'dan ayrıldığı basında yer aldı.



Geçen yıl Alman ekibi Frankfurt ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası kazanan Boateng, Milan yakınlarında yaşayan eşi Melissa ile oğluna yakın olabilmek için yazın İtalyan ekibine imza atmıştı. Berlin doğumlu Boateng sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya giderken havaalanında "Barcelona ben geliyorum. Sassuolo'dan ayrılmak zor. Ancak bu iyi bir şans. Bunu kullanmak lazım" dedi.

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