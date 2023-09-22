Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 22.09.2023 14:09

Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen manken Melisa Aydınalp, gözaltına alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma şartı olarak Aydınalp'in haftada en az 2 kez kütüphaneye giderek 'Ahlak ve toplum değerleri' ile ilgili kitaplar okuması ve okuduğu kitaplara ilişkin takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan mankenin haftada en az 2 kez kütüphaneye giderek "Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumasına karar verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Manken Melisa Aydınalp'in Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp'in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp 'Hayasızca hareketler' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp'in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

AHLAK VE TOPLUMSAL DEĞERLERLE İLGİLİ KİTAPLAR OKUYACAK

Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp'in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek "Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, ahlakla ilgili kitap okumak şartıyla serbest bırakıldı
Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, ahlakla ilgili kitap okumak şartıyla serbest bırakıldı
Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, ahlakla ilgili kitap okumak şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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