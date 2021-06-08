Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı

Bir dönem ülkemizde modellik yapan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Brezilyalı manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı. 2003-2004 yılları arasında mankenlik yapan Brezilyalı manken Noella Nance, bir dönem magazin sayfalarını süslüyordu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Noella Nance, notlarının düşük olması nedeniyle 2004 yılında okuldan atılmıştı.
Noella Nance, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Nance'ın evlenip çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Eski manken, eşi ve çocuğuyla mutluluk pozları verdi.
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