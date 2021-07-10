Manken Tuğçe Aral'a "Covid" şoku

Türkiye eski güzellerinden manken ve sunucu Tuğçe Aral, rahatsızlanınca Bursa'da gittiği özel bir hastanede yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan testten şüphe duyan ünlü manken daha sonra İstanbul'da bir başka hastanede verdiği testinin negatif çıkması ile rahatlarken, Bursa'daki hastane yetkilileri de testlerin karıştığını söyleyerek Aral'dan özür diledi.

Birkaç gün dinlenmek için Bursa'da bir otele giden manken Tuğçe Aral, aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye gitti. Burada korona virüs testi uygulanan güzel manken, kısa bir süre sonra testinin pozitif olduğu bilgisini aldı. Hızlı bir tedaviye başlanan Aral, bir süre sonra hastaneden gelen ikinci haberle şok yaşadı. Testlerde karışıklık olduğu bilgisi verilen Tuğçe Aral, Covid olmadığını test sonucunun negatif olduğunu öğrendi. Her ihtimale karşılık iki gün karantinada kalan Aral, hemen İstanbul'a dönüp yeni bir test daha yaptırdı. Bir hastanede yaptırdığı test sonucu da negatif çıkan Aral, şikayetleri azalmasına rağmen tatil programını iptal edip evinde dinlenme kararı aldı. Aral'ın testlerde karışıklık yapan Bursa'daki özel hastanenin yöneticilerine telefonda sitem ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarında da takipçilerine yaşadıklarını videolu mesajla anlattı.

Aral, mesajında, "Kafa dinlemek için Bursa'ya gitmiştim ve orada ikinci gün tansiyonum ve nabzım da sıkıntı oldu. Ateşim filanda var. Özel bir hastaneye gidip başvurdum. Delta varyantı vardı ondan tereddüt ettim. Tahlillerimde rahatsızlığım farklı olduğu söylendi ama tedbir amaçlı covid-19 testi yaptırdım. Ertesi gün testimin sonucu pozitif olarak geldi. Bende şaşırdım ve gayet durumumun iyi. İstanbul'a döndüm ve hemen için rahat olsun diye hemen yeniden bir test verdi. Bu sırada Bursa'daki hastane beni arayıp bir yanlışlık olduğunu ve testimin 'Negatif' olduğunu söyleyip özür dilediler. İstanbul'daki testim de negatif çıkınca rahatladım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL