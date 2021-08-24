Manken Tuğçe Aral, "Afgan kadınlar, tarihin en büyük ızdırabını yaşıyor "

Türkiye eski güzellerinden manken ve sunucu Tuğçe Aral, Afgan kadınlarının Taliban'dan kurtulmak için bebeklerini tellerin üzerinden attığı görüntülere sessiz kalmayarak, "Mağdur kadınların ülkesi yoktur, empati yapın" dedi.

Ünlü manken sosyal medyasından yaptığı açıklamasında, yanan ormanlarımızla, sel sularıyla akıp giden onlarca hayatla kahrolmuşken, trajedinin bir başka boyutunun içlerini parçaladığını söyledi.

Taliban'dan kurtulmak için kadınların bebeklerini kurtarmak için tellerin üzerinden atmasının kendi kalbini bile paramparça ettiğini ifade eden Aral, " Bir kadınsanız üstelik, izlediğimiz onca görüntü arasında minik kalbimi paramparça eden 3-5 saniyelik bir görüntü. Aslında bir sahneden çok, büyük bir insanlık trajedisi. Amerikalı bir askere, tek kolundan tuttuğu 8-10 aylık bebeğini teslim eden bir anne! O, gördüğümüz.. Görmediğimiz ne büyük dramlar var kim bilir. Bir anne, abla, bir kız çocuğu o kadın. Hayat ona bebeğini, dilini bile bilmediği bir yabancıya, teslim ettirir halde. İnsanoğlunun tarihsel tüm savaşlarında kadınlar en ağır bedelleri ödemeye devam ediyor. Bir savaşta kocasını, diğerinde evladını kaybediyor. Gün geliyor, bebeğini bir Amerikan askerine teslim ediyor. Lütfen, kadınların yerine koymaya çalışın kendinizi. Afgan kadınlar, tarihin en büyük ızdırabını yaşıyor. Hangi yolculuk, hangi ülke, hangi iş, güç onu teselli edebilir ki. Bebeğinin kokusundan uzaklaşmak, onunla vedalaşmak. Empati yapın lütfen. Evladınızı bir asker ile kargo uçağına bindirmeye çalıştığınızı düşünün. Mağdur kadının, ülkesi, pasaportu, ırkı, dini yoktur. Kadının gözyaşı gün gelir, dünyayı boğar. Hissetmemiz mümkün değil. Lütfen, düşünün" diyerek duygularını dile getirdi. - KARABÜK