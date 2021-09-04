MANKEN TÜLİN ŞAHİN'E ZORLAMA HAPİS TALEBİ - Son Dakika

Portekizli iş adamı Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha'nın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği belirtildi.

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