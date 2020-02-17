Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü - Son Dakika

Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü

18 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Maraş İşi defilesi düzenledi.

Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Maraş İşi defilesi düzenledi. Mankenler, Sim Sırma olarak da bilinen Maraş İşi elbiseleri giyerek podyumda tanıttı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü nedeniyle gerçekleşen defile, KMTSO'nun fuaye salonunda yapıldı. Ünlü modacı Dilek Hanif'in onur konuğu olduğu defilenin açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 13 bin yıllık bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Hititlerden Asurlulara, Urartulardan Kimmerlere, İskitlerden Romalılara kadar Kahramanmaraş'ta yaşamış tüm uygarlıkların şehrin kültür mozaiğinin parçalarını oluşturduğunu ifade eden Zabun "Osmanlı saraylarına uzanan şöhretiyle şehrimizin adıyla anılan sim sırma, işte bu kültürün en güzel örneklerinden birisidir. ve artık, ele emeği göz nuru gizli kalmış bu hazineyi yeni bir trendle, modern kültürle harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyoruz. Kahramanmaraş'ın tekstildeki küresel marka gücünü sim sırmanın dokusuyla buluşturarak dünya modasına kazandırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş'ın el sanatlarında çok kıymetli değerlere sahip olduğunu belirterek bunların yaşatılıp tanıtılması gerektiğini söyledi. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraş'a ağırladıklarını hatırlatan Güngör, "Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimiz iki hediyemizde de Maraş İşi ve kadınlarımızın el emeği göz nuru vardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız son derece beğendi ve 'Bunları kargoya vermeyin, özel olarak gönderin. Ben bunları külliyede özel yerde sergileyeceğim' dedi, bu da bizim için onur verici" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de konuşmasının ardından Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Sevim Şirikçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Maraş İşi ustaları ve çeyiz evleri tarafından tasarlanan Maraş İşi elbise, gelinlik, bindallı ve abalar Asil Çağıl'ın koreografisi ile mankenler tarafından podyumda tanıtıldı.

40 dakika süren defile, davetlilerden büyük alkış aldı. Defilenin sonunda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Asil Çağıl ve tasarımcılara plaket verdi. Gecenin anısına modacı Dilek Hanif'e de Maraş İşi Atatürk tablosu hediye edildi.


Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
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