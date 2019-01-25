Son Dakika Haberleri: Mankenlerin Pabucunu Drone Dama Attı

Mankenlerin Pabucunu Drone Dama Attı

2 saat önce

Mankenlerin pabucunu drone dama attı Bu kez mankenler değil droneler podyumda boy gösterdiİZMİR - İzmir'de, 13. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir firma, en gözde ürünlerini drone havalandırarak tanıttı.

Mankenlerin pabucunu drone dama attı
Bu kez mankenler değil droneler podyumda boy gösterdi

İZMİR - İzmir'de, 13. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir firma, en gözde ürünlerini drone havalandırarak tanıttı. Tanıtımı izleyenler, "Drone mankenlerin pabucunu dama attı" yorumlarını yaptı.
İzmir'de, bu yıl 13.'sü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı yoğun ilgi görüyor. İzmir'deki fuarda firmalar, ürünlerini mankenlerle tanıtırken, bu kez bir firma, havalandırdığı drone ile damatlık ürünlerini tanıttı. Elbiseleri drone de görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar, "Drone mankenlerin pabucunu dama attı" yorumlarını yaptı.
Tanıtım, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:17 Kaynak: İHA

İzmir, Genel
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