MANN+HUMMEL 80 yaşına basıyor - Son Dakika

MANN+HUMMEL 80 yaşına basıyor

09.01.2021 15:14
MANN+HUMMEL 80 yaşına basıyor, System.String[]

Filtrasyon uzmanı MANN+HUMMEL 2021 yılında 80.

Filtrasyon uzmanı MANN+HUMMEL 2021 yılında 80. yıldönümünü kutlayacak.

1941 yılında kurulan ve bugün dünyanın önde gelen filtrasyon uzmanına dönüşen aile şirketi, 80'den fazla yerde yaklaşık 22.000 kişi istihdam ediyor. MANN+HUMMEL Denetim Kurulu Başkanı Thomas Fischer, "daimi başarımızı güvenilirliğimize, sürekliliğimize ve bir aile şirketi olarak tanınmamıza borçluyuz. Şahsen, kurucularımızdan Adolf Mann'ın torunu ve Denetim Kurulu Başkanı olarak, dedemin ve Dr. Erich Hummel'in 1941 yılında işlerine sadık çalışanlarıyla birlikte temelini attıkları mirası sürdürebilmekten büyük gurur duyuyorum." dedi.

Sekseninci yıl dönümü için düşünülen kutlamaların programı, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden düzenlendi. Yeni plana göre, dünyanın çeşitli yerlerindeki tesislerde çalışanlar için münferit ve kısmen dijital faaliyetler gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca şirket tarihindeki kilometre taşlarını belgeleyen bir broşür de tasarladı.

Filtrasyonun ilk yılları

Şirketin kurucuları Adolf Mann ve Dr Erich Hummel, 1941 yılında "Filterwerk Mann+Hummel" işletmesini kurduklarında, ikisi de zaten başarılı bir kariyere sahipti. Bir tanesi matematik öğretmeni, diğeri avukattı, 1920'li yıllarda ikisi de Stuttgart tekstil imalatçısı Bleyle'de kariyer yapmıştı. Kendilerini işlerine adamış bu iki işadamı, 1940'lı yıllarda, çalışanlarının işlerinden olmamalarını sağlamak için cesur bir adım atarak filtre üretimi işine girdiler. Stuttgart'ta faaliyet gösteren piston imalatçısı Mahle'ye, önce taşeron olarak imalat yaparak ve daha sonra ondan yağ ve hava filtreleri üretimini tamamen devralarak 1941 yılında filtre fabrikasını kurdular. Böylece MANN+HUMMEL şirketi doğmuş oldu. Kurucuların tutkularının ortak özelliği ar-ge'ye verdikleri önem oldu. Şirketi satın almalarından hemen sonra yoğun olarak araştırma ve test faaliyetlerine başladılar. İleri görüşlü Adolf Mann, 1942 yılında şirketin gazetesi "Der Herold"taki yazısında, filtre ürününün "ne savaşta ne barışta iş sıkıntısı yaşamayacak bir sektörde" sağlam geleceğe sahip olduğunu belirtiyordu.

MANN+HUMMEL "Leadership in Filtration" vizyonunu takip ediyor

Adolf Mann'ın bu sözlerinin doğru olduğu kanıtlanacaktı. 2019 yılında, kuruluşundan yaklaşık seksen yıl sonra, küresel olarak faaliyet gösteren filtreleme uzmanı şirket, 4.2 milyar Euro ile tarihinin en yüksek satış cirosuna ulaştığını duyurdu. Üstelik bu başarı, dolaşım değişikliği, çevre ve iklim farkındalığı, dijitalleşme ve politik değişiklikler gibi giderek daha da zorlaşan koşullara rağmen kazanılmış bir başarı oldu. Şirketin Başkanı ve CEO'su Kurk Wilks, "şirketteki 20 yıllık geçmişimde, MANN+HUMMEL'deki her şey üzerinde az ya da çok çalıştım. Ama beni en çok etkileyen şey, en zorlu koşullarda bile her gün ortak amaçlarımıza büyük bir bağlılıkla çalışan insanlar oldu" dedi.

Virüs önleyici hava temizleme cihazları geliştiren MANN+HUMMEL, bugün sahip olduğu filtreleme teknolojisiyle koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor. Cihazlar, havadaki SARS-Cov-2 virüsünü, nezle virüslerini ve alerjen maddeleri filtreliyor. Fischer, "filtreleme konusundaki yetkinliğimizi daha temiz dolaşıma, daha temiz suya ve daha temiz havaya kavuşulmasında kalıcı ve kesin katkıda bulunacak ana teknoloji olarak görüyoruz. Burada ana hedefimiz, şirketin gelecekteki varlığını güvence altına almanın yanı sıra, filtreleme piyasasındaki liderliğimizi güçlendirmektir," dedi. Kanadalı hava filtreleme şirketi Hardy Filtration'ın satın alınması (2019) ve içme suyunun arıtılmasında ultra filtreleme sistemleri geliştirme ve üretme konusunda uzmanlaşmış olan Seccua Holding AG"nin belli bölümlerinin devralınması (2019) ve ayrıca geçen yıl özel endüstriyel uygulamalar için genel olarak moleküler filtreleme, elastomer ve aktif karbon teknolojisi alanında portföyümüzü tamamlayacak olan Helsa Functional Coating'in satın alınması gibi çeşitli girişimler yoluyla şirketimiz dünyanın büyüyen piyasalarında uzmanlık alanını daha da genişletiyor.

WTA Stuttgart, İstihdam, Hummel, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil MANN+HUMMEL 80 yaşına basıyor - Son Dakika


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