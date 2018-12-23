Mannheim Manajerlik Özel Yüksekokulu 30 Milyon Krediyle Daha da Büyüyor
3 saat önce
TOPLANTIDA alınan kararlar arasında Prof Dr. Nagy'nin Nisan 2019'dan itibaren görevini bırakacağı, yerine ise Türkiye kökenli Prof Dr. Perizat Dağlıoğlu'nun atanması da yer aldı.
TOPLANTIDA alınan kararlar arasında Prof Dr. Nagy'nin Nisan 2019'dan itibaren görevini bırakacağı, yerine ise Türkiye
kökenli Prof Dr. Perizat Dağlıoğlu'nun atanması da yer aldı. Açıklamada, Prof Dr. Perizat Dağlıoğlu'nun bölgedeki ilk özel yüksekokulu rektörü olduğu da belirtildi. Mannheim
Manajerlik Özel Yüksek Okulu yönetim kurulu toplantısında DTI Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan
da 'Denetleme Kurulu'na atandı. Yönetim kurulu toplantısında alınan en önemli kararlardan biri de, okulun en büyük hissedarı IB, okulun bulunduğu alanda büyük yatırımlar yapacak. Okul tarafından yapılan açıklamada, anaokulundan yüksekokula kadar tüm alanı kapsayacak büyük bir kampüs oluşturulacağı, proje için IB'nin 30 milyon euro kredi alarak bu dev girişime önümüzdeki yıl başlayacağı ve inşaatın da en kısa zamanda bitirilip kullanıma başlanacağı belirtildi.
'GURUR DUYUYORUM'
Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Baklan ise şunları söyledi: "Bundan 7 yıl önce şehrimizde kurulan Manajerlik Özel Yüksekokulunun bu kadar kısa bir sürede bu denli başarı olması, hepimiz için büyük bir kazançtır. Okulun ilk sponsoru olmakla da ayrıca gurur duymaktayım. Okul bünyesinde kurduğumuz Türk-Alman İs ve Eğitim Derneğimiz aracılığıyla da hem okul bünyesinde hem de dışında çok başarılı projelere imza attık. Bu başarılı çalışmalardan dolayı Sayın Prof. Dr. Franz Egle ve proje koordinatörümüz Gizem Weber'e de ayrıca çok teşekkür ederim."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:18
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