Manny Machado 300 Milyon Dolara İmzayı Atıyor

Ünlü beyzbolcu Manny Machado, San Diego
Padres takımıyla 300 milyon dolar karşılığında 10 yıllığına anlaştı.
26 yaşındaki sporcunun bu transferi beyzbol tarihindeki en değerli ikinci transfer olarak tarihe geçecek.
Padres kulübünden Ron Fowler "Görüşmelerimiz halen sürüyor" diye açıklama yapsa da ABD
medyasına göre finansal konularda anlaşma sağlandı.
Machado'nun sağlık kontrolünden geçmesi halinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Machado geçen yıl Dodgers formasını giyiyordu.
San Diego Padres kulübü son 20 yılda sadece iki kez play-off'lara yükselmeyi başarmıştı.
Padres geçen yıl Ulusal Lig tarihinin en kötü performanslarından birini göstermişti.
Beyzbol tarihinde şu ana kadar yapılmış en pahalı transfer Giancarlo Stanton
oldu. 2014'te Miami Marlins
, Stanton için 325 milyon dolarlık kontrata evet demişti.
Spor tarihinin en pahalı kontratına ise boksör Canelo Alvarez imza attı. Alvarez geçen yıl yayıncı DAZN ile 365 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.
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