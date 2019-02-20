Son Dakika Haberleri: Manny Machado 300 Milyon Dolara İmzayı Atıyor

Manny Machado 300 Milyon Dolara İmzayı Atıyor

49 dakika önce

Ünlü beyzbolcu Manny Machado, San Diego Padres takımıyla 300 milyon dolar karşılığında 10 yıllığına anlaştı.

Manny Machado 300 Milyon Dolara İmzayı Atıyor, System.String[]
Ünlü beyzbolcu Manny Machado, San Diego Padres takımıyla 300 milyon dolar karşılığında 10 yıllığına anlaştı.

26 yaşındaki sporcunun bu transferi beyzbol tarihindeki en değerli ikinci transfer olarak tarihe geçecek.

Padres kulübünden Ron Fowler "Görüşmelerimiz halen sürüyor" diye açıklama yapsa da ABD medyasına göre finansal konularda anlaşma sağlandı.

Machado'nun sağlık kontrolünden geçmesi halinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Machado geçen yıl Dodgers formasını giyiyordu.

San Diego Padres kulübü son 20 yılda sadece iki kez play-off'lara yükselmeyi başarmıştı.

Padres geçen yıl Ulusal Lig tarihinin en kötü performanslarından birini göstermişti.

Beyzbol tarihinde şu ana kadar yapılmış en pahalı transfer Giancarlo Stanton oldu. 2014'te Miami Marlins, Stanton için 325 milyon dolarlık kontrata evet demişti.

Spor tarihinin en pahalı kontratına ise boksör Canelo Alvarez imza attı. Alvarez geçen yıl yayıncı DAZN ile 365 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:05 

Amerika Birleşik Devletleri, San Diego, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur

Burcu Esmersoy'dan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manny Machado 300 Milyon Dolara İmzayı Atıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]