Manoel Messias'ın maliyeti belli oldu - Son Dakika
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Manoel Messias'ın maliyeti belli oldu

6 saat önce

Trabzonspor, Cruzeiro'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Manoel Messias'a bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro ödeyecek.

Manoel Messias'ın maliyeti belli oldu, System.String[]

Trabzonspor, Cruzeiro'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Manoel Messias'a bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro ödeyecek.

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Cruzeiro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
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