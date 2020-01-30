Manoel Messias, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Manoel Messias, Trabzon'a geldi

6 saat önce

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

Manoel Messias, Trabzon'a geldi, System.String[]

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncunun havalimanından görüntüleri


Trabzonspor, Cruzeiro, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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